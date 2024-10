Governo Lula destinará R$ 133,6 bilhões para Ministério da Defesa em 2025

Aproximadamente R$ 2,5 bilhões estão reservados para o avanço do projeto de submarino nuclear e a aquisição dos caças F-39 Gripen

Divulgação/Força Aérea Brasileira Essa quantia representa a quinta maior alocação do orçamento



O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, apresentou uma proposta de R$ 133,6 bilhões para o Ministério da Defesa no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025. Essa quantia representa a quinta maior alocação do orçamento, ficando atrás apenas dos ministérios da Previdência, Desenvolvimento e Combate à Fome, Saúde e Educação. Dentro desse montante, aproximadamente R$ 2,5 bilhões estão reservados para o avanço do projeto de submarino nuclear e a aquisição dos caças F-39 Gripen. É importante destacar que os recursos destinados à Defesa superam a soma dos orçamentos de 14 outros ministérios, que juntos receberão R$ 133,4 bilhões.

Do total previsto, R$ 4,7 bilhões serão alocados para despesas obrigatórias, que incluem itens como fardamento e movimentação de militares. A Força Naval, por sua vez, planeja utilizar R$ 1,08 bilhão para o programa de submarinos nucleares, com R$ 600 milhões especificamente para o desenvolvimento do reator e R$ 1,51 bilhão voltados para a construção do submarino.

A Força Terrestre destinará R$ 622 milhões para reativar a produção de veículos blindados, além de R$ 70 milhões para o desenvolvimento e aquisição de foguetes de precisão. Também estão previstos R$ 200 milhões para o Sistema Integrado de Fronteiras (SISFRON), que visa fortalecer a segurança nas fronteiras do país.

Por outro lado, a Força Aérea Brasileira planeja investir R$ 627,3 milhões na compra do cargueiro KC-390 Millennium. Além disso, R$ 1,4 bilhão será destinado à aquisição dos caças F-39 Gripen, enquanto R$ 1 bilhão será utilizado para a conversão de aeronaves Airbus A330. O contrato com a Saab para a compra dos F-39 foi firmado em 2014, prevendo a entrega de 40 aeronaves, das quais 7 já foram entregues até o momento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias