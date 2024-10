Marta Suplicy desiste de carreata em São Paulo enquanto Boulos se reúne com Lula

Inicialmente, ex-prefeita estava escalada para circular em um jipe aberto, mas esse espaço acabou sendo ocupado pelo vereador Toninho Vespoli; evento ocorreu na Vila Prudente, Zona Leste

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ausência de Marta foi uma surpresa para os organizadores do evento



A ex-prefeita Marta Suplicy, que é candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos, decidiu não participar de uma carreata programada para esta quinta-feira em Vila Prudente, São Paulo. Enquanto isso, Boulos se encontrava em Brasília para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ausência de Marta foi uma surpresa para os organizadores do evento. Para a carreata, uma estrutura considerável foi preparada, incluindo um caminhão com 40 lugares e carros de som. Inicialmente, Marta estava escalada para circular em um jipe aberto, mas esse espaço acabou sendo ocupado pelo vereador Toninho Vespoli.

A equipe de Boulos não se manifestou sobre a desistência da ex-prefeita. Boulos está em busca de uma maior participação de Marta em sua campanha, especialmente para tentar diminuir a diferença nas intenções de voto em relação ao atual prefeito Ricardo Nunes. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, Nunes lidera com 55% das intenções, enquanto Boulos aparece com 33%. Marta, que foi prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004, é lembrada por suas ações voltadas para a periferia, embora também enfrente críticas por algumas de suas propostas.

No primeiro turno das eleições, Boulos conseguiu vencer em 20 das 55 zonas eleitorais da cidade, enquanto Nunes obteve a maioria em áreas mais nobres. Para tentar reverter esse cenário, uma nova carreata está sendo planejada na zona leste, com a expectativa de que tanto Boulos quanto Marta compareçam ao evento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias