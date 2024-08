Grupo Boticário anuncia nova fábrica no Brasil

Empresa chega em Pouso Alegre, Minas Gerais; são estimados 800 empregos com a nova estrutura do grupo

Reprodução/Jovem Pan É estimado que nova fábrica seja entregue até 2028



O Grupo Boticário revelou um plano de investimento de R$ 3,3 bilhões no Brasil para os próximos quatro anos, marcando o maior aporte financeiro da história da empresa. Desse montante, R$ 1,8 bilhão será alocado para a construção de uma nova fábrica em Pouso Alegre, Minas Gerais. A nova unidade tem como objetivo aumentar em 50% a capacidade de produção da empresa, consolidando ainda mais sua presença no mercado nacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Minas Gerais foi escolhido como o local para a nova fábrica devido ao seu status como o terceiro estado com maior volume de vendas para o Grupo Boticário. Além disso, sua localização estratégica no Sudeste do Brasil, onde se encontra o maior mercado consumidor do grupo, foi um fator determinante. A nova fábrica, prevista para ser inaugurada em 2028, contará com linhas de produção de perfumes, desodorantes, cremes e loções. A expectativa é que a unidade gere 800 empregos diretos.

Paralelamente, a principal fábrica da companhia, situada em São José dos Pinhais, Paraná, receberá um investimento adicional de R$ 840 milhões. Esse aporte visa expandir a produção local em 40%, mantendo a exclusividade da unidade para a fabricação de itens de maquiagem. Essa expansão é parte de uma estratégia mais ampla para atender à crescente demanda por produtos de beleza e cuidados pessoais no Brasil e no exterior.

Além dos investimentos em produção, o Grupo Boticário destinará R$ 700 milhões para aprimorar a logística de distribuição de seus produtos.