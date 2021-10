Grupo Pão de Açúcar vende marca Extra para o Assaí e encerra modelo de hipermercados

Transação de R$ 5,2 bilhões prevê a transformação de 71 pontos em atacarejos

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Venda para o Assaí encerra o modelo de hipermercados do Extra no país



O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou nesta sexta-feira, 15, que vendeu 71 unidades do Extra Hiper ao Assaí e que vai extinguir o modelo de hipermercado no país. As lojas serão transformadas em atacarejos, também chamado de Cash & Carry, sob responsabilidade do Assaí. O negócio foi fechado por R$ 5,2 bilhões, sendo R$ 4 bilhões pagos em seis parcelas até 2024, e R$ 1,2 bilhão através de um fundo imobiliário. Em comunicado aos investidores, o GPA afirmou que 28 unidades do hipermercado Extra serão convertidas para as bandeiras Pão de Açúcar e Mercado Extra. Outras quatro unidades serão desativadas. “O GPA irá acelerar seu plano de expansão com foco nas bandeiras de maior rentabilidade e performance, e da liderança no e-commerce alimentar”, informou a empresa.