Lula se reúne com ex-presidenciáveis, e Bolsonaro vai ao funeral da rainha e celebra redução do diesel

Os presidenciáveis cumprem agendas diversas nesta segunda-feira, 19. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder das pesquisas de intenções de votos, se reuniu na parte da manhã com oito ex-presidenciáveis, incluindo ex-ministros e antigos opositores, que declararam apoio à chapa PT-PSB à Presidência. O encontro aconteceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e estavam presentes Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL), Luciana Genro (PSOL), Geraldo Alckmin (PSB), Fernando Haddad (PT). No evento, Lula falou em gesto de compromisso para que o Brasil volte “a viver democraticamente”. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na Abadia de Westminster, na Inglaterra, para o funeral da rainha Elizabeth II, acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Prestamos uma última homenagem à Rainha Elizabeth II e apresentamos, em nome do fraterno povo brasileiro, nossas orações para que Deus console o Rei Charles III, sua família e seu povo, firmes na esperança de que estaremos todos juntos na vida eterna”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Durante conversa com apoiadores, ele afirmou que “todo mundo vai ter um ponto final” e acrescentou que, no juízo final, não terão pessoas como alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para “descondenar uma pessoa e torná-la elegível”, em clara referência do ex-presidente Lula. Também nesta segunda, o presidente usou as redes sociais para comemorar a redução nos preços de venda no diesel nas distribuidoras. Com a diminuição, o valor por litro do combustível passará de R$ 5,19 para R$ 4,89, o que representa uma redução de R$ 0,30/litro. Ciro Gomes (PDT) participou de um encontro com membros Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) em São Paulo, enquanto senadora Simone Tebet (MDB) participou de sabatina do Estadão/FAAP e da Caminhada da Esperança em São Vicente, na Baixada Santista. Já a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) participou do programa Pânico, da Jovem Pan, e falou sobre a proposta de imposto único, defendeu combate à corrupção e negou apoio a Lula no segundo turno.