Guedes: Brasil deverá fechar as contas no azul pela primeira vez em oito anos

Ministro da Economia ressaltou que o país apresentava saldo negativo em seu fechamento desde 2014; previsão é de um resultado de R$ 13,5 bilhões positivos no ano

Fabio Rodriguez Pozzebom/Agência Brasil - 12/03/2021 Paulo Guedes é o atual ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro



Ministro da Economia, Paulo Guedes foi às redes sociais nesta sexta-feira, 7, para ressaltar os bons números da economia e afirmar que o Brasil deverá fechar as contas públicas com um saldo positivo pela primeira vez desde 2014. Após revisão do governo federal, o país terminará o ano com mais de R$ 13 bilhões no positivo. Segundo o governo central – uma aliança do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central -, a melhora representa R$ 72,9 bilhões a mais do que a projeção anterior, já que o rombo projetado pelo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas era de R$ 59,3 bilhões. “Se confirmada, a projeção para o resultado primário [que exclui despesas financeiras] será a melhor em oito anos. Desde 2014, o Brasil apresentava saldo negativo [déficit] nas contas públicas”, disse o ministro explicando que o aumento da arrecadação de impostos e a contenção das despesas possibilitaram a melhora nas contas. Uma das práticas realizadas pelo governo Bolsonaro foi a desoneração sobre os combustíveis, já que a prática resultou em um salto de R$ 82,1 bilhões em relação à estimativa no meio do ano. Em agosto deste ano, a arrecadação atingiu os R$ 172,31 bilhões – uma alta de mais de 8% em relação ao mesmo período no último ano. No total, de janeiro até agosto, o total arrecadado pelo Ministério da Economia foi de R$ 1,46 trilhão, um acréscimo de 10,17% pelo IPCA. É o melhor desempenho arrecadatório desde 2000 tanto para o mês de agosto, quanto para o período agregado.