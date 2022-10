Lula fala em ‘trazer Brasil de volta à normalidade’ e agradece apoio de Tebet: ‘Vou precisar de você’

Ex-presidente exaltou resultados da emedebista no primeiro turno das eleições; senadora falou em adesão ‘total’ à campanha e ao governo petista

A senadora Simone Tebet (MDB) concedeu coletiva de imprensa ao lado do Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reafirmou seu apoio e empenho à candidatura petista no segundo turno das eleições 2022. Em fala à imprensa, a ex-candidata à Presidência da República admitiu ter diferenças políticas e econômicas com o ex-presidente, mas reforçou novamente que as divergências são “infinitamente menores do que o que nos une”, repetindo declaração feita na quarta-feira, 5, quando anunciou seu apoio a Lula. “Presidente Lula, este não era um encontro agendado pela história, mas é exigido por ela. (…) O que nos une é o nosso amor mais profundo pelo Brasil, nosso respeito à democracia”, exaltou a senadora, ao afirmar que o ex-presidente havia acatado suas propostas para programa de governo. “Fica o meu compromisso do meu voto e total apoio a sua campanha e governo. Vamos juntos andar às ruas e praças do brasil para mostrar que o Brasil queremos só pode ser construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin”, completou.

Ao agradecer a declaração pública de apoio, o ex-presidente falou em “trazer o Brasil de volta à normalidade”, buscando a harmonia entre os Poderes e, principalmente, recuperando avanços sociais que, segundo ele, foram “jogados no lixo” nos últimos anos. Em suas declarações, Lula exaltou ainda os resultados da apoiadora, antes adversária, no primeiro turno das eleições e sinalizou possível presença da senadora em seu terceiro governo. “Você vai levar essa decisão a ponto de saber que precisamos de você para ajudar a reconstruir o Brasil. Todas as pessoas que ama democracia tem que participar desse processo, temos que fazer o Brasil voltar à normalidade”, diz Lula a Tebet, acrescentando: “Eu espero que você esteja junto para ajudar a executar”. Questionado se a fala representaria um possível convite para Tebet fazer parte de seu governo, Lula finalizou afirmando que o foco é vencer as eleições e, posteriormente, vão “sentar à mesa” e decidir a composição do novo quadro de ministros. “Vamos ganhar essas eleições”, finalizou.