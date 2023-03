Haddad afirma que governo federal quer taxar os ‘setores mais abastados’ para reduzir os juros

Ministro afirma que a criação de novos tributos ou aumento de alíquota de impostos existentes ‘não está no horizonte’ do governo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad ainda não apresentou ao Congresso o texto do arcabouço fiscal



Na expectativa de dar um sinal ao mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciaram nesta quinta-feira, 30, alguns detalhes do arcabouço fiscal, o novo conjunto de regras que substituirá o teto de gastos. Segundo Haddad, não serão criados novos impostos nem os já existentes terão aumento. “Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é: não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, em acabar com o Simples, não em reonerar a folha de pagamentos”, disse. O foco do governo, destaca o ministro, será tributar os “setores mais abastados”. “Não estou falando de setores da economia popular, mas dos grandes setores, os mais abastados. Ou botamos ordem nesse sistema e trazemos para a luz essa realidade e estabelecemos com Senado, Câmara e STF ou vai continuar aparecendo solavanco na economia”, declarou o petista. “Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Para isso acontecer, quem está fora do sistema tem que vir pro sistema.”