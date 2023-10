Haddad anuncia indicados para diretoria do Banco Central

O economista Paulo Picchetti foi indicado para Diretora de Assuntos Internacionais e o servidor público Rodrigo Teixeira para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad discutiu indicados com presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, 30, o nome de dois novos indicados a cargos de diretoria do Banco Central. Ele afirmou que conversou sobre as indicações com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O economista Paulo Picchetti foi indicado para substituir Fernanda Guardado na Diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Já Rodrigo Teixeira deve assumir a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta no lugar de Mauricio Moura. Os indicados deverão passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado Federal.

Paulo Pichetti é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV-IBRE), professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV-EESP), doutor em Economia pela University of Illinois e mestre em Economia pela FEA/USP. Ele já coordenou a avaliação do Índice de Preços na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e coordena o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) na FGV. Já Rodrigo Texeira é servidor de carreira do Banco Central e trabalha como secretário especial adjunto de Análise Governamental na Casa Civil. Também atua como professor de economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).