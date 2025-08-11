Haddad anuncia que reunião com secretário dos EUA foi cancelada

Ministro responsabilizou Eduardo Bolsonaro pelo cancelamento, citando suas declarações públicas que se opuseram ao diálogo entre os dois países

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a reunião virtual programada com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. O encontro tinha como objetivo discutir estratégias de apoio em resposta à nova tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros, que afeta uma parcela significativa das exportações do Brasil, incluindo itens como carne e café.

Haddad responsabilizou o deputado Eduardo Bolsonaro pelo cancelamento, citando suas declarações públicas que se opuseram ao diálogo entre os dois países. A justificativa oficial apresentada para o cancelamento foi a “falta de agenda”. O ministro também ressaltou que, atualmente, a questão comercial não é uma prioridade para o governo dos EUA, o que leva o Brasil a considerar a diversificação de seus parceiros comerciais.

Em relação ao pacote de ajuda aos setores impactados pela nova tarifa, Haddad mencionou que as medidas devem respeitar a meta fiscal do governo. Ele alertou que a sobretaxa pode gerar efeitos deflacionários na economia brasileira. A tarifa adicional de 40%, somada aos 10% já existentes, resulta em um total de 50% sobre os produtos brasileiros.

O governo brasileiro está analisando a possibilidade de implementar um financiamento emergencial para os setores mais afetados pela tarifa. Além disso, está sendo considerado um programa de compras governamentais para adquirir produtos que, de outra forma, seriam exportados para os Estados Unidos. Essa estratégia visa mitigar os impactos negativos da nova política tarifária.

