Haddad defende desoneração de investimentos e exportações para impulsionar crescimento

Ministro da Fazenda declarou que medida é a ‘espinha dorsal’ da reforma tributária

EVARISTO SA / AFP Haddad deu entrevista coletiva comentar a prorrogação do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira, 23, a necessidade de desonerar investimentos e exportações como forma de impulsionar o crescimento do país. Segundo ele, a desoneração de investimentos e exportações são os dois pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico. Haddad ressaltou que nenhum país consegue se desenvolver sem estimular o investimento e a desoneração. Durante entrevista coletiva para comentar a prorrogação do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) até 2028, o ministro destacou que a desoneração é a “espinha dorsal” da reforma tributária. Ele afirmou que é preciso estimular o investimento, que atualmente está abaixo do potencial do país, para que ele volte a crescer.

Haddad também ressaltou que os investimentos realizados pelo governo federal em 2023 superaram os realizados nos quatro anos anteriores. Ele enfatizou que o objetivo é fazer o país crescer de forma sustentável, levando em consideração aspectos fiscais, sociais e ambientais. O ministro destacou a importância de gerar “empregos de qualidade”, com “bons salários”, e de “respeitar o meio ambiente”. Além disso, Haddad ressaltou a melhora nos indicadores de qualidade das estradas e de transporte de cargas. Ele destacou que, no ano passado, o país teve uma safra recorde sem problemas logísticos, o que mostra que “as coisas estão caminhando”. Além disso, afirmou que o Brasil tem capacidade para lidar com uma produção cada vez maior e que é preciso continuar trabalhando nesse sentido.

