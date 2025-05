Haddad deve se reunir com senadores e representantes do mercado financeiro para tratar de alta no IOF

Jaques Wagner (PT-BA) pretende propor uma discussão entre parlamentares e o ministro da Fazenda sobre a medida e seus impactos fiscais, em meio à articulação de projetos no Congresso que tentam derrubar o decreto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está agendado para se encontrar nesta quarta-feira (28) com senadores e representantes do setor bancário. O objetivo da reunião é discutir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e suas possíveis consequências. A articulação, liderada por Jaques Wagner, busca esclarecer as questões fiscais envolvidas e evitar a aprovação de projetos que possam se opor à medida.

Desde que o decreto foi publicado, surgiram 20 propostas legislativas que visam anular o aumento do IOF. Essa reação no Congresso demonstra a insatisfação de alguns parlamentares com a decisão do governo. Em resposta a essa pressão, a equipe da Fazenda já fez algumas concessões, especialmente no que diz respeito a investimentos realizados no exterior.

Além de dialogar com os senadores, Haddad também se reunirá com representantes do setor financeiro. Os banqueiros expressaram preocupações sobre os efeitos que o aumento do IOF pode ter sobre a economia e o mercado financeiro. A intenção do ministro é ouvir essas preocupações e buscar um entendimento que minimize os impactos negativos da medida.

A reunião é vista como uma tentativa de Haddad de construir um consenso em torno do aumento do imposto, ao mesmo tempo em que busca evitar um embate maior com o Legislativo. A expectativa é que, ao esclarecer as implicações fiscais e os objetivos do governo, seja possível reduzir a resistência a essa mudança tributária.

