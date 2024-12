Haddad diz que ‘clima de incerteza’ faz câmbio flutuar, mas acredita em acomodação do dólar

Ministro da Fazenda falou sobre alta da moeda americana antes de encontro com Rodrigo Pacheco e outros senadores para discutir o prazo de votação do pacote fiscal

Antonio Cruz/Agência Brasil A atuação do Banco Central, segundo ele, é um fator importante para mitigar os efeitos da especulação e garantir a estabilidade da moeda



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a flutuação do câmbio, atribuindo essa instabilidade a algumas pendências no mercado. Ele expressou otimismo em relação ao futuro, afirmando que o dólar deve se estabilizar. “Nós temos um câmbio flutuante e, neste momento que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que faz o câmbio flutuar. Mas eu acredito que ele vai se acomodar”.

Para Haddad, é fundamental adotar uma visão que contemple tanto o curto quanto o longo prazo, a fim de assegurar um crescimento econômico sustentável. “Nós temos que pensar no curto prazo nessa questão do dólar e do juro, mas também temos que olhar para as medidas estruturais que vão garantir uma trajetória de crescimento sustentável melhor para o período seguinte. Tudo somado, se aprovarmos agora as medidas fiscais vamos terminar com uma agenda muito positiva”, comentou.

Ele planeja se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar da votação do pacote fiscal, cuja aprovação é crucial para a análise do orçamento até o final do ano. “Não são de grande monta, nós estamos confiantes de que não vai haver desidratação pelas conversas mantidas nesses dias de segunda para cá. Passamos três dias conversando com todo mundo, há aqui ou ali uma resistência ou outra, mas a princípio, eu acredito a escala da contenção de gastos será mantida”.

“Ontem já passou uma na Câmara, hoje devem ser votadas outras duas, inclusive a PEC. Hoje vou conversar com o Pacheco, para ver a hora limite dele receber as medidas para conseguir votar até amanhã, no máximo sexta-feira, para fechar o Orçamento também, porque o Orçamento depende dessas medidas”. A atuação do Banco Central, segundo ele, é um fator importante para mitigar os efeitos da especulação e garantir a estabilidade da moeda. O ministro acredita que, com as medidas adequadas, o Brasil pode enfrentar os desafios econômicos atuais de maneira eficaz.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias