Haddad diz que irá receber Cajado no fim do dia para discutir arcabouço fiscal com equipe da Fazenda

A expectativa é de que a proposta de novo marco fiscal seja votada no plenário da Câmara nesta semana

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o relator do arcabouço fiscal nesta segunda-feira



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 22, que colocou a equipe econômica do governo federal à disposição do deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA) para discutir o texto do arcabouço fiscal, em reunião marcada para esta tarde no Ministério da Fazenda. Segundo o ministro, o relator da proposta na Câmara dos Deputados tem o interesse de conversar com a equipe econômica de Haddad sobre “sugestões” que ele tem recebido para o texto. O ministro não soube especificar quais alterações seriam estas e que ajustes finais ainda seriam necessários no projeto. “A gente deve se reunir, sim. Ele está recebendo algumas sugestões e tal, e quer trocar uma ideia com a equipe da Fazenda. Ele tem sido uma pessoa do diálogo. Está ouvido todo mundo. Quer acertar, vai acertar”, disse o ministro na chegada ao prédio do Ministério da Fazenda, nesta manhã.

A votação do mérito do texto do arcabouço fiscal proposto pelo deputado Cláudio Cajado deve acontecer nesta terça-feira, 23, ou quarta-feira, 24. Na semana passada, Haddad negou que as alterações feitas nas regras gerais do texto do novo arcabouço fiscal, que constam no relatório, possam dar brechas para gastos extras de R$ 80 bilhões em 2024. As novas regras do arcabouço fiscal, presentes no texto do relator, preveem que as despesas não podem ser superiores a 70% do aumento da receita. Mas, segundo o ministro da Fazenda, as projeções feitas pelo Tesouro e pela Receita Federal indicam que não deve ultrapassar os 50% nem nos piores cenários.