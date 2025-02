Haddad ressalta tensão no mercado e diz que agenda fiscal ‘não pode perder ímpeto’

Durante um evento promovido pelo banco BTG Pactual, o ministro da Fazenda também rebateu críticas às 25 iniciativas elaboradas para 2025, entre elas, o e-consignado, que visa facilitar o acesso ao crédito

Washington Costa/MF "Com a mudança agora nas presidências das duas Casas, nós vamos verificar quem vão ser os relatores das matérias", disse Haddad



O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou a crescente tensão nos mercados financeiros durante um evento realizado pelo BTG Pactual nesta terça-feira (25). Ele ressaltou a relevância de manter a agenda fiscal em movimento, rebatendo críticas ao conjunto de 25 propostas elaboradas, entre elas o e-consignado, que visa facilitar o acesso ao crédito. Haddad enfatizou a importância de estabelecer um diálogo construtivo com o novo Congresso. “Eu acho que o mercado hoje está muito mais tenso do que em outros tempos. As pessoas estão mais com o dedo no gatilho, esperando uma notícia para agir, para se proteger, ou para especular, ou para o que quer que seja”, afirmou o ministro.

“Tudo dentro da regra do jogo, ninguém está acusando ninguém. Mas hoje a situação é mais tensa”, completou. No que diz respeito à agenda fiscal, o ministro reafirmou a necessidade de manter o ritmo das reformas. “Eu acredito que a agenda fiscal não pode perder ímpeto, ela não pode perder momento. Com a mudança agora nas presidências das duas Casas, nós vamos verificar quem vão ser os relatores das matérias, quem vão ser os presidentes das Comissões, qual vai ser o procedimento da Câmara e do Senado”. O e-consignado foi descrito por Haddad como uma verdadeira “revolução” no acesso ao crédito, permitindo que trabalhadores do setor privado utilizem seus salários como garantia para empréstimos com juros mais baixos.

Ele acredita que essa medida pode ser um importante facilitador para empreendedores que buscam financiamento. Por fim, o ministro minimizou as críticas que surgiram internamente, destacando que as propostas da Fazenda são estruturais e que, na verdade, existe mais convergência do que divergência entre elas. O ministro afirmou que essas iniciativas não devem ser prejudicadas por disputas políticas, reforçando seu compromisso com a estabilidade econômica do país.

Publicada por Matheus Oliveira