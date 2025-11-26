Ibovespa bate recorde histórico e dólar encerra em queda

Indicador brasileiro avança impulsionado por altas nos Estados Unidos, enquanto moeda norte-americana termina sessão em baixa após dados fiscais

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo Em Nova York, o otimismo com um possível corte de juros pelo Federal Reserve impulsionou o quarto dia seguido de ganhos



O Ibovespa (IBOV) subiu 1,70% nesta quarta-feira (26) e fechou aos 158.554,94 pontos, renovando recordes e embalado pelo tom positivo de Wall Street na véspera do feriado de Ação de Graças. Durante o pregão, o índice ainda marcou máxima histórica intradia de 158.713,52 pontos. O dólar à vista recuou 0,78%, para R$ 5,3346.

O IPCA-15 avançou 0,20% em novembro, acima da projeção de 0,18%. Em 12 meses, a prévia da inflação acumula alta de 4,50%.

Entre as ações do índice, bancos avançaram após dados do Banco Central mostrarem crescimento de 0,9% no estoque de crédito em outubro. A Vale (VALE3) subiu perto de 2%, acompanhando o minério de ferro. Rumo (RAIL3) liderou as altas, crescendo mais de 9%, enquanto Hapvida (HAPV3) caiu mais de 7% após revisões negativas de analistas.

Em Nova York, o otimismo com um possível corte de juros pelo Federal Reserve impulsionou o quarto dia seguido de ganhos: Dow Jones (+0,67%), S&P 500 (+0,69%) e Nasdaq (+0,82%). O Livro Bege indicou estabilidade na atividade econômica e leve enfraquecimento no mercado de trabalho.