Ibovespa cai 0,38% nesta terça-feira, aos 131.511,73 pontos, com reabertura dos mercados da China

As ações da Vale apresentaram uma queda de 3,03%, enquanto as da Petrobras recuaram 2,01% e 2,16%, respectivamente

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay Dinheiro, finanças, educação financeira, economia, poupança



O Ibovespa registrou uma queda de 0,38%, fechando em 131.512 pontos, impactado negativamente pelas ações da Vale e da Petrobras. A desconfiança dos investidores foi acentuada pela falta de novos estímulos econômicos da China e pelas incertezas que permeiam a situação no Oriente Médio. O volume total de negociações no índice foi de R$ 15 bilhões. As ações da Vale apresentaram uma queda de 3,03%, enquanto as da Petrobras recuaram 2,01% e 2,16%, respectivamente. Essa desvalorização está atrelada à queda superior a 4% do preço do petróleo no mercado internacional. Em contrapartida, as ações da Azul tiveram um desempenho positivo, subindo 7,48% após a formalização de acordos comerciais. A Cogna também se destacou, com um aumento de 12,7% após receber uma recomendação de compra do Bradesco.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Ibovespa conseguiu moderar sua queda após a confirmação de Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central, cargo que assumirá em 2025. Essa notícia trouxe um certo alívio ao mercado, que aguarda com expectativa as próximas movimentações econômicas e políticas que podem impactar o cenário financeiro nacional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias