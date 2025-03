Ibovespa cai 0,81% e encerra aos 123,5 mil pontos

Índice acumula um ganho modesto de 0,58% no mês; o volume financeiro na B3 atingiu R$ 19,5 bilhões

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Entre as ações, a Vale se destacou com uma alta de 0,83%, enquanto as ações da Petrobras, tanto ON quanto PN, apresentaram quedas de 2,06% e 1,50%



O Ibovespa registrou uma queda de 0,81% nesta terça-feira (11), encerrando o dia com 123.507,35 pontos. Com isso, o índice acumula um ganho modesto de 0,58% no mês. O volume financeiro na B3 atingiu R$ 19,5 bilhões. Entre as ações, a Vale se destacou com uma alta de 0,83%, enquanto as ações da Petrobras, tanto ON quanto PN, apresentaram quedas de 2,06% e 1,50%, respectivamente. Em entrevista à Energy Intelligence, durante a CERAWeek, uma das maiores conferências de energia do mundo, promovida pela S&P Global, em Houston (EUA), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que os preços do petróleo para este ano devem variar entre US$ 70 e US$ 75 por barril, enquanto o plano de negócios da estatal previa a commodity a US$ 83.

“Se começarmos a normalizar os fluxos de energia no mundo, suspender as sanções à Rússia, com mais produtores colocando petróleo nos mercados, o preço cairá”, disse Chambriard. No setor bancário, as perdas foram significativas, com o Santander Unit caindo 2,11%. Por outro lado, algumas ações se destacaram em alta, como Automob, que subiu 4,00%, LWSA com 3,79% e Viva, que teve um aumento de 3,16%. Em contraste, ações como Marcopolo, Auren e Pão de Açúcar enfrentaram quedas expressivas, de 4,46%, 3,35% e 3,25%, respectivamente.

Analistas do mercado apontam que a situação atual é marcada por incertezas, com os juros futuros em queda e o dólar apresentando uma desvalorização de 0,69%, cotado a R$ 5,8117. A aversão ao risco aumentou, especialmente após o anúncio de tarifas adicionais de 25% sobre aço e alumínio importados do Canadá, elevando a taxa total para 50%.

