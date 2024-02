Ibovespa cai 1,01%, a 127,1 mil pontos, e recua 1,38% na semana

O principal índice da Bolsa de Valores do Brasil teve queda na última semana de janeiro

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ibovespa, referência da B3, opera acima dos 127 mil pontos



O principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3) caiu 1,38% na última semana de janeiro, frente ao resultado positivo da semana passada, no qual avançou 1,04%. Até o momento, as perdas do Ibovespa chegam a 5,22% com baixa de 0,45% no agregado das duas primeiras sessões de fevereiro. Nesta sexta-feira, 2, o Ibovespa fechou aos 127.182,25 pontos com queda de 1,01%, na contramão de Nova York, que encerrou o dia com 1,74% (Nasdaq). Na B3, o giro ficou em R$ 23,9 bilhões.

*Com informações do Estadão Conteúdo