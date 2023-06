Airbus vende 500 aeronaves e consolida maior contrato de compra individual da história da aviação comercial

Companhia indiana IndiGo foi responsável pela compra de modelos A320neo, somando frota de 1.330 unidades do avião

Airbus/Institucional/Divulgação Cada unidade da aeronave custa US$110.6 milhões, aproximadamente R$ 527.805 milhões



A fabricante de aeronaves Airbus divulgou que realizou a venda de 500 aviões para a companhia indiana IndiGo, estabelecendo o recorde para o maior contrato de compra individual da história da aviação comercial. O anúncio realizado nesta segunda-feira, 19, relevou que a compra foi de modelos A320neo, fazendo que que a IndiGo adquirisse, no total 1.330 unidades do avião. Cada unidade da aeronave custa US$110.6 milhões (aproximadamente R$ 527.805 milhões). “Este pedido histórico marca um novo capítulo no relacionamento entre a Airbus e a IndiGo, que está democratizando viagens aéreas acessíveis para milhões de pessoas no mercado de aviação que mais cresce no mundo. É também um endosso retumbante da melhor economia operacional da categoria da Família A320, que tem impulsionado o crescimento da IndiGo por quase duas décadas. Valorizamos nosso relacionamento de longa data com a IndiGo e estamos orgulhosos de nosso sucesso juntos. Esperamos contribuir para o crescimento da conectividade aérea da Índia em sua rede doméstica e nos mercados internacionais por meio da expansão dessa formidável parceria”, disse Christian Scherer, diretor comercial e chefe internacional da Airbus.