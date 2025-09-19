Ibovespa fecha em recorde histórico e dólar se mantém estável

Foi o quarto recorde de fechamento da semana, sustentado principalmente pela valorização de grandes bancos; em Wall Street, os principais índices também registraram máximas históricas

O Ibovespa encerrou a sexta-feira (19) em nova máxima histórica, aos 145.865 pontos, alta de 0,25%. Foi o quarto recorde de fechamento da semana, sustentado principalmente pela valorização de grandes bancos, como Bradesco e Itaú. Já as ações da Petrobras recuaram e limitaram parte dos ganhos. No acumulado semanal, o índice avançou 2,5% e soma alta de mais de 21% em 2025.

Durante o pregão, o Ibovespa chegou a tocar os 146.399 pontos, novo recorde intradiário. O movimento foi favorecido pelo corte de juros de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve, que reforçou o otimismo nos mercados globais. Em Wall Street, os principais índices também registraram máximas históricas: Nasdaq subiu 0,72%, S&P 500 avançou 0,49% e Dow Jones teve alta de 0,37%.

No câmbio, o dólar terminou o dia praticamente estável, cotado a R$ 5,32, oscilando pouco ao longo da sessão. Na semana, acumulou queda de 0,62%, marcando a quarta desvalorização consecutiva. No ano, a moeda americana já recua 13,9% frente ao real. Analistas apontam que a combinação de juros elevados no Brasil e cortes no Fed deve manter a entrada de capital estrangeiro no país, favorecendo a bolsa e a moeda brasileira no curto prazo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA