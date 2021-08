Ibovespa registra pequena alta e fecha dia com 123 mil pontos

Dólar comercial se aproximou da marca de R$ 5,30, mas encerrou a segunda-feira, 9, no valor de R$ 5,2473

Pixabay Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, avançou mais de 0,50% mesmo com feriado nos EUA



Na abertura da semana, o Ibovespa registrou uma pequena alta, tendo o BTG Pactual como principal suporte para o resultado, enquanto que Petrobras e Vale limitaram o crescimento com a queda dos preços do petróleo e do minério de ferro. O índice de referência da bolsa registrou um aumento de 0,17%, fechando o dia com 123.019,38 pontos. Ao longo do dia, o índice bateu mínima de 122.258,47 pontos e máxima de 123.597,30. O dólar comercial começou a semana com alta, fechando nesta segunda-feira, 9, a R$ 5,2473. Ao longo do dia, a moeda registrou pico de quase R$ 5,30, indo a R$ 5,2989. Na B3, o dólar futuro para setembro subiu 0,30%, a R$ 5,26300, com giro na casa de US$ 13 bilhões.