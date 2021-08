TSE apresenta notícia-crime contra Bolsonaro por suposta divulgação de ‘informações confidenciais’

Documento foi assinado por todos os integrantes da Corte e também pede a apuração da conduta do delegado responsável pelo caso e do deputado Filipe Barros

José Cruz/Agência Brasil Tirbunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por divulgação de “informações confidenciais” do inquérito sigiloso da Polícia Federal que investiga um ataque ao Sistema do Tribunal em 2018. A informação foi divulgada pelo próprio TSE. O documento foi apresentado nesta segunda-feira, 9, e foi assinado pelos sete membros do STF. O texto diz que as informações vazadas poderiam prejudicar os trabalhos. O documento diz ainda que o delegado que lidera as investigações e o deputado Filipe Barros (PSL) também serão investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “Há indícios, portanto, de que informações e dados sigilosos e reservados do Tribunal Superior Eleitoral tenham sido divulgados, sem justa causa, inicialmente pelo Delegado de Polícia Federal, e, na sequência, pelo Deputado Federal Felipe Barros e pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro”, diz o documento.