Ibovespa volta a ter baixa enquanto dólar se mantém estável antes do segundo turno das eleições

Índice havia mostrado sinais de recuperação na quinta-feira, mas voltou ao ciclo de queda com as incertezas políticas preocupando investidores

REUTERS/Amanda Perobelli Acumulado da semana representa queda de 4,49% no índice



Após ter uma leve recuperação no dia anterior, o Ibovespa voltou a ter baixa e fechou em queda de 0,089% a 114.539,05 pontos, no último pregão antes das eleições de 2022, nesta sexta-feira, 28. O índice apresentou alta volatilidade durante a semana, sofrendo impacto de tensões políticas antes da definição do segundo turno, que ainda se apresenta como uma incerteza uma vez que os candidatos possuem pouca diferença percentual, de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Esse cenário fez com que o Ibovespa encerrasse a semana com uma queda acumulada de 4,49%. No mês, o saldo está positivo em 3,78%. A Vale liderou os resultados negativos, com uma desvalorização de 4,88% após baixo desempenho no terceiro trimestre. A Petrobras também teve baixa de 1,18% após sofrer quedas durante toda a semana. Em contrapartida, a Americanas e a Suzano tiveram alta de 4,84% e 3,75%, respectivamente. Já o dólar se manteve estável, fechando o pregão com baixa de 0,01%, sendo cotado a R$ 5,3023. Os principais índices de bolsas norte-americanos encerraram a semana com alta de mais de 2%.