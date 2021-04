Ibovespa volta aos 120 mil pontos com otimismo externo; dólar recua para R$ 5,67

Mercados vivem clima positivo com balanços corporativos e indícios de retomada econômica nos EUA e na China; CPI da Covid-19 e falta de consenso para Orçamento de 2021 pressionam negativamente

Pixabay Mercado financeiro brasileiro renova otimismo com bom humor internacional em meio indícios de recuperação de economias globais



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro fecharam esta quarta-feira, 14, no campo positivo seguindo o otimismo internacional com o início da temporada de balanços corporativos e os indícios de recuperação da economia dos Estados Unidos e da China após o choque do novo coronavírus. O cenário interno, no entanto, pressiona o humor dos investidores com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 e a falta de consenso para o Orçamento de 2021. O Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, encerrou com alta de 0,84%, aos 120.294 pontos. Este é o melhor desempenho desde o dia 17 de fevereiro, quando o pregão encerrou com 120.355 pontos. O índice fechou na véspera com alta de 0,41%, totalizando 119.297 pontos. O cenário também fez o real valorizar ante o dólar, que encerrou o dia com queda de 0,82%, cotado a R$ 5,670 após bater máxima de R$ 5,736 e mínima de R$ 5,665. A moeda norte-americana fechou nesta terça-feira, 13, com recuo de 0,08%, cotada a R$ 5,717.

Mercados em todo o mundo repercutiram o otimismo nas Bolsas dos Estados Unidos com o início da divulgação de resultados corporativos. O bom humor foi intensificado após dados da inflação norte-americana divulgados na véspera indicarem a forte recuperação do país após o pior momento da crise gerada pela Covid-19. Números de importações e exportações divulgados pela China nesta terça-feira também animaram os mercados com a consolidação da recuperação do gigante asiático, que foi um dos primeiros países a anunciar a recuperação dos índices em meio à pandemia.

Já no noticiário local, o mercado seguiu analisando a implementação da CPI da Covid-19 pelo Senado nesta terça-feira. O texto lido pelo presidente Rodrigo Pachego (DEM-MG) determinou a investigação das ações do governo federal durante a pandemia, além de averiguar o repasse de verbas da União aos Estados e municípios. A demora para a definição do Orçamento de 2021 também pesa no humor dos investidores. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta tarde a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que determinou a instalação da comissão. Na pauta econômica, o governo estuda a criação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para autorizar gastos extraordinários de combate à pandemia fora do teto de gastos. Segundo uma minuta obtida pela Jovem Pan, a medida prevê até R$ 35 bilhões de recursos extras. Já fontes ligadas ao governo afirmam que o valor deve ser de aproximadamente R$ 15 bilhões.