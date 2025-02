IGP-M registra inflação de 1,06% em fevereiro, superando janeiro

Acumulado em 12 meses chega a 8,44%; número é consideravelmente superior à taxa de -3,76% observada no segundo mês de 2024

ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO INCC passou de 0,71% em janeiro para 0,51% em fevereiro



O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) apresentou uma inflação de 1,06% em fevereiro, superando a taxa de 0,27% registrada no mês anterior. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve uma deflação de 0,52%, o cenário atual mostra uma mudança significativa. Os dados foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de fevereiro, a inflação acumulada em 12 meses pelo IGP-M chega a 8,44%. Esse número é consideravelmente superior à taxa de -3,76% observada em fevereiro de 2024, evidenciando uma pressão inflacionária crescente no país. O aumento da inflação entre janeiro e fevereiro foi impulsionado principalmente pelos preços no atacado e no varejo.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) teve uma elevação expressiva, passando de 0,24% em janeiro para 1,17% em fevereiro. Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também apresentou um crescimento, subindo de 0,14% para 0,91%. Dentre os subíndices do IGP-M, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) foi a única exceção, registrando uma queda. O INCC passou de 0,71% em janeiro para 0,51% em fevereiro, mostrando um comportamento distinto em relação aos outros índices que compõem o indicador.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias