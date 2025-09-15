‘Careca do INSS’ diz que não vai comparecer à CPMI, e sessão é cancelada
Ida de Antônio Carlos Camilo Antunes à comissão se tornou facultativa, depois de uma decisão na semana passada do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça
Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS“, apontado como um dos principais operadores das fraudes nos descontos dos benefícios de aposentados e pensionistas, não vai comparecer para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira (15). O colegiado cancelou a sessão que estava marcada para as 16h. Em decisão na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça desobrigou o “Careca do INSS” de prestar depoimento à CPMI.
“Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados. É lamentável, mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados”, disse o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG).
Em um primeiro momento, os advogados de Antônio Camilo haviam dito à CPMI que ele compareceria e responderia aos questionamentos. Mas, nesta segunda-feira, a equipe de defesa fez uma nova análise da situação. Nos bastidores, a defesa diz que Antônio Camilo quer apresentar documentos e se explicar sobre os fatos, mas havia um receio de que os parlamentares não o deixassem falar e aproveitassem a CPMI para fazer ataques a ele. Por isso, a decisão foi não comparecer à comissão e apresentar essas explicações para o Judiciário.
Neste domingo (14), Viana havia divulgado um vídeo confirmando a ida do “Careca do INSS” à CPMI. “Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o ‘Careca'”, afirmou Viana, no vídeo, em referência também ao empresário Maurício Camisotti.
A investigação da Polícia Federal aponta o “Careca do INSS” como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias. Camisotti, por sua vez, é suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema. Os dois foram presos na sexta-feira (12), em uma nova fase da Operação Sem Desconto.
