Indústria brasileira cresce 4,5% em janeiro, aponta IBGE

Apesar do avanço, os outros resultados mostram que a indústria ainda não está em boa fase, principalmente quando se trata de setores ligados a commodities e produção intermediária

FILIPE ARAÚJO/ESTADÃO CONTEÚDO Único setor a apresentar queda foi o de bens intermediários



A produção industrial brasileira não apresentou variação (0,0%) em janeiro de 2025 quando comparada com dezembro de 2024, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado determina o fim de uma sequência de três meses consecutivos de queda, quando o setor acumulou retração de 1,2%. Na comparação com janeiro de 2024, a indústria teve crescimento de 1,4%.

Em janeiro, a indústria de bens de capital no Brasil apresentou um crescimento de 4,5%, quando comparada ao mês anterior. Os bens de consumo duráveis também se destacaram, com aumento de 4,4%. O único setor a apresentar queda foi o de bens intermediários (-1,4%). Os segmentos que apresentaram maior avanço, impulsionando a indústria foram os de máquinas e equipamentos (6,9%); veículos automotores, reboques e carrocerias (3,0%); produtos de borracha e plástico (3,7%); artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (9,3%); produtos farmoquímicos e farmacêuticos (4,8%) e produtos diversos (10,0%).

