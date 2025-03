‘O Brasil não é problema’, diz Alckmin sobre tarifas comerciais de Trump

Segundo o vice-presidente, os Estados Unidos ‘têm superávit comercial tanto na balança de bens quanto na de serviços’, mantendo uma relação excedente com o país

Cadu Gomes/VPR As declarações ocorreram em um contexto de crescente preocupação com as tarifas que impactam diretamente o Brasil, além de Canadá e México



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou nesta segunda-feira (10) que o Brasil não representa um “problema” para os Estados Unidos no que diz respeito às tarifas comerciais. Ele ressaltou que a balança comercial entre os dois países é favorável aos americanos, que realizam mais exportações para o Brasil do que o contrário. “Os Estados Unidos têm um grande déficit na balança comercial, importam mais do que exportam. Mas esse não é o caso do Brasil. Com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit comercial tanto na balança de bens quanto na de serviços. O Brasil não é problema”.

Em resposta às novas tarifas impostas pelos EUA, que têm gerado tensões comerciais, Alckmin informou que o governo brasileiro já começou a trabalhar em negociações para reduzir os efeitos dessas medidas. As declarações ocorreram em um contexto de crescente preocupação com as tarifas que impactam diretamente o Brasil, além de Canadá e México. O professor Viterio Brustolin, especialista em relações internacionais, alertou sobre os possíveis desafios que a taxação pode trazer para a indústria siderúrgica brasileira.

Ele destacou que o Brasil possui um número limitado de mercados alternativos para a exportação de aço e alumínio, o que pode agravar a situação. Em 2023, as exportações brasileiras para os EUA totalizaram US$ 2,8 bilhões em aço e US$ 900 milhões em alumínio. Brustolin acredita que, apesar das tarifas, os Estados Unidos ainda precisarão importar esses produtos do Brasil, uma vez que a indústria americana levaria de três a sete anos para atender toda a demanda internamente.

