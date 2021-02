Indústria brasileira encolhe 4,5% em 2020, o pior desempenho em 4 anos

Na comparação entre o ano passado com 2019, todos as grandes categorias pesquisadas pelo IBGE registraram queda. Os destaques negativos ficaram para bens de consumo duráveis (-19,8%) e bens de capital (-9,8%). A queda da primeira categoria é associada ao achatamento de 34,6% na fabricação de automóveis durante todo o ano de 2020. “Ambas têm a dinâmica de produção muito associada à indústria de automotores. No caso da primeira, com influência dos automóveis, como os carros, e no caso da segunda, os equipamentos de transporte, como caminhões”, afirma André Macedo, gerente da pesquisa. Os setores de bens de consumo semi e não-duráveis (-5,9%) e de bens intermediários (-1,1%) também acumularam taxas negativas no ano, com o primeiro apontando queda mais acentuada do que a média nacional (-4,5%); e o segundo registrando a perda menos intensa entre as grandes categorias econômicas.

Apesar do peso negativo no balanço do fim de ano, a indústria automotiva acumula alta de 1.308,1% na produção nos últimos oito meses, eliminando a perda de 92,3% registrada no período março e abril de 2020. Entretanto, no acumulado de 2020 contra 2019, o setor também foi a maior influência negativa (-28,1%). Outra influência positiva na passagem de novembro para dezembro veio da metalurgia, com 19% de alta, sexta taxa consecutiva e acumulado de 58,6% no período julho até dezembro. “É um segmento que tem atuado acompanhando o crescimento na produção da indústria automobilística”, diz Macedo. No ano, entretanto, a metalurgia acumulou queda de -7,2% contra 2019. Em dezembro, também se destacaram as indústrias extrativas, com alta de 3,7% frente a novembro, interrompendo três meses de resultados negativos consecutivos. No acumulado de 2020, o setor apresentou queda de 3,4% contra 2019.