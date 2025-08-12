Inflação anual nos EUA se mantém em 2,7% em julho; comitê do FED se reunirá para decidir sobre as taxas de juros

Inflação subjacente, que exclui os voláteis índices de energia e alimentos, subiu 3,1% — após os 2,9% em junho —, de acordo com o projetado por analistas

SAUL LOEB / AFP Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed se reunirá nos próximos dias 16 e 17 de setembro para decidir sobre as taxas de juros



O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos se manteve em 2,7% na comparação anual em julho, no mesmo nível do dado de junho, segundo informou nesta terça-feira (12) o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS). A inflação subjacente, que exclui os voláteis índices de energia e alimentos, subiu 3,1% – após os 2,9% em junho -, de acordo com o projetado por analistas, que preveem a continuação de uma tendência de alta desse indicador, no que poderia ser a materialização do impacto da política tarifária do presidente americano, Donald Trump. Na comparação mensal, a inflação subiu 0,2%, enquanto o dado subjacente aumentou 0,3%, depois de uma alta de 0,3% e 0,2% respectivamente em junho, indicadores seguidos de perto pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), que mantém a cautela quanto a uma redução nas taxas de juros, apesar das pressões da Casa Branca.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed se reunirá nos próximos dias 16 e 17 de setembro para decidir sobre as taxas de juros, que se mantiveram em uma faixa de 4,25% a 4,5% nos EUA desde o corte de dezembro de 2024. O Fed acompanha de perto os números da inflação subjacente na hora de tomar decisões sobre a política monetária, junto com os índices de preços de gastos de consumo pessoal, o Produto Interno Bruto (PIB) e o desemprego, também publicados pelo BLS. No mês anterior, o Departamento de Estatísticas do Trabalho se viu envolvido em polêmica após a publicação de números de emprego abaixo das expectativas do mercado, que foram rejeitados como “falsos” pelo presidente Trump, que demitiu horas depois a responsável pela entidade, Erika McEntarfer.

Outro aumentos

O índice de moradia aumentou 0,2% em julho e se mantém como o principal fator que influencia as altas mensais de todos os itens nos últimos meses, segundo o BLS. Por outro lado, o preço dos alimentos se manteve estável após subir 0,3% nos dois meses anteriores, embora o índice de laticínios e produtos relacionados tenha aumentado 0,7% durante julho. A categoria de carnes, aves, peixes e ovos subiu 0,2%, mas especificamente no caso dos ovos esse índice caiu 3,9%.

Em contraste, o índice de energia caiu 1,1% em julho, impulsionado principalmente pela diminuição de 2,2% nos preços da gasolina durante o mês. Em termos anuais, a energia diminuiu para 1,6% em relação ao mesmo mês de 2024, enquanto o índice de alimentos aumentou 2,9% no mesmo período.

*Com informações da EFE