Inflação em São Paulo avança 0,43% em abril e acumula alta de 1,89% nos quatro primeiros meses do ano

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a inflação na cidade de São Paulo



Um dos principais indicadores do custo de vida na cidade de São Paulo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,43% em abril. O percentual representa uma aceleração em relação a março, quando houve alta de 0,39%. O levantamento foi publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira, 4. A inflação acumulada nos primeiros quatro meses do ano chegou a 1,89%. Já o acumulado dos últimos doze meses acumula 4,52%. Quatro dos sete componentes avaliados pelo IPC-Fipe durante abril avançaram, com destaque para Saúde que teve alta de 2,05%, ante 0,32% de março. O item Alimentação foi de 0,59% para 0,86%, enquanto Vestuário saltou de 0,84% para 0,97%. Habitação teve um deflação indo de -0,07% para -0,04%. Três categorias apresentaram arrefecimento de preços. O custo com Transportes foi de 1,08% para 0,35%, enquanto Despesas Pessoais saiu de 0,17% para -0,08%. Educação teve queda de 0,21% para 0,16%.