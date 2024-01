Inflação em São Paulo desacelera em janeiro

Índice de Preços ao Consumidor registra alta de 0,33% na primeira quadrissemana de janeiro

katemangostar/Freepik Dados foram divulgados nesta quarta-feira, 10, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)



A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na cidade de São Paulo registrou alta de 0,33% na primeira quadrissemana de janeiro, desacelerando em relação ao avanço de 0,38% registrado em dezembro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 10, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Na análise dos componentes do IPC-Fipe, 3 dos 7 itens apresentaram perda de força. Os custos com Habitação passaram de 0,12% em dezembro para 0,11% na primeira quadrissemana de janeiro. Já as Despesas Pessoais tiveram uma desaceleração de 0,56% para 0,39%, enquanto os gastos com Saúde caíram de 0,87% para 0,81%. Os custos de Transportes também apresentaram uma queda mais intensa, passando de -1,15% para -1,53%. Por outro lado, a categoria Educação registrou uma aceleração, passando de 0,02% em dezembro para 0,77% na primeira quadrissemana de janeiro. Já os preços de Vestuário tiveram uma deflação menos intensa, passando de -0,20% para -0,06%. Os custos com Alimentação, por sua vez, mantiveram a alta de 1,64% registrada no mês anterior.

Confira a variação dos componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de janeiro: