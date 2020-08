Inflação sobe 0,36% em julho e tem maior alta em 4 anos para o mês

No ano, o indicador acumula alta de 0,46% e, em 12 meses, de 2,31%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,36% em julho — 0,10 ponto percentual a mais que em junho (0,26%). Este é o maior resultado para um mês de julho desde 2016, quando a inflação foi de 0,52%. No ano, o indicador acumula alta de 0,46% e, em 12 meses, de 2,31% — acima dos 2,13% observados nos 12 meses e anteriores. Em julho de 2019, a taxa era de 0,19%.

Dos nove grupos de produtos e serviços, seis tiveram alta no mês. Os maiores impactos vieram dos Transporte, com alta de 0,15 ponto percentual, e da Habitação, com 0,13 p.p. Os artigos de residência tiveram impacto de 0,3 ponto percentual. O grupo Alimentação e bebidas ficou próximo da estabilidade, com alta de 0,01%. Quanto as quedas, os destaques ficaram com Vestuário (-0,52) — uma queda pelo terceiro mês consecutivo. Os outros grupos ficaram entre a queda de 0,12% em Educação e a alta de 0,51% em Comunicação.