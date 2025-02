INSS antecipará pagamentos para aposentados e pensionistas após pedido de Lula

Pagamentos ocorrerão nos dias 6 e 7 de março; mudança foi implementada em razão do carnaval, que pode afetar a rotina de pagamentos nos dias úteis. Inicialmente, os depósitos estavam programados para o período de 10 a 12 de março

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a antecipação dos pagamentos para aposentados e pensionistas, que ocorrerão nos dias 6 e 7 de março. Essa mudança foi implementada em razão do carnaval, que pode afetar a rotina de pagamentos nos dias úteis. Inicialmente, os depósitos estavam programados para o período de 10 a 12 de março. Com essa nova programação, cerca de 15 milhões de pessoas, incluindo idosos e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), serão beneficiadas. A medida visa assegurar que todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS recebam seus proventos antes do carnaval, evitando assim possíveis atrasos. A decisão do INSS reflete a preocupação em garantir que os pagamentos sejam realizados de forma pontual, mesmo com a festividade que se aproxima. O carnaval de 2025 está previsto para os primeiros dias de março, o que poderia impactar a rotina de pagamentos. Com a antecipação, o governo busca proporcionar maior tranquilidade aos beneficiários, permitindo que eles possam planejar melhor suas finanças durante o período festivo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA