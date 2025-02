Dino sai em defesa de Moraes após críticas dos Estados Unidos por Rumble

Comissão Judiciária da Câmara americana aprovou um projeto que visa proibir a entrada do ministro no país; veja publicação do magistrado

Rosinei Coutinho/STF Entre as ações do ministro, destaca-se o bloqueio da plataforma Rumble e a imposição de uma multa de R$ 8,1 milhões à rede social X



O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), saiu em defesa de Alexandre de Moraes após a Comissão Judiciária da Câmara dos Estados Unidos aprovar um projeto que visa proibir a entrada do ministro no país. Em uma postagem em sua conta no Instagram, Dino afirmou que Moraes seguirá realizando suas atividades no Brasil e sugeriu que ele aproveite um período de descanso em Carolina, no Maranhão. Dino enfatizou a importância da Constituição brasileira, que orienta as relações internacionais, e expressou seu apoio a Moraes. O projeto norte-americano critica o ministro, alegando que ele estaria infringindo a liberdade de expressão ao impor censura.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flávio Dino (@flaviodino)

O Departamento de Estado dos EUA também se manifestou contra algumas decisões de Moraes, afirmando que o bloqueio de contas em redes sociais seria uma violação da liberdade de expressão. Entre as ações do ministro, destaca-se o bloqueio da plataforma Rumble e a imposição de uma multa de R$ 8,1 milhões à rede social X. Além disso, a Trump Media e a Rumble processaram Moraes na Flórida, mas a juíza responsável pelo caso decidiu a favor do ministro, alegando que não havia evidências de que suas decisões tivessem impacto no território dos Estados Unidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira