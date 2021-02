‘Interferência na Petrobras caiu mal aos ouvidos de investidores internacionais’, diz Pablo Spyer

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou na última sexta-feira, 19, a indicação do general Joaquim Silva e Luna, atual diretor da Itaipu Binacional, para a presidência da Petrobras. Se a escolha do governo for aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, Luna e Silva substituirá Roberto Castello Branco, o atual chefe da estatal indicado por Bolsonaro após as eleições de 2018. O anuncio da troca de comando da Petrobras tem gerado preocupação no mercado financeiro já que, desde a decisão, a estatal perdeu cerca de R$ 100 bilhões em valor de mercado – no fechamento da última quinta-feira, a Petrobras era avaliada em R$ 382,9 bilhões, contra R$ 282,2 bilhões nesta segunda-feira.

“Estamos falando de uma queda muito intensa, mas talvez não seja o momento do investidor sair vendendo ou comprando ações da Petrobras. Vivemos um período de turbulência no mercado financeiro, as ações estão despencando, caindo igual fruta cai da árvore. Vamos esperar o novo presidente da Petrobras se pronunciar para entendermos como serão as coisas daqui pra frente. Para tomar decisões com os investimentos, é preciso aguardar e montar uma análise minuciosa. Geralmente, é negativo comprar ou vender no desespero”, alerta Spyer.

Confira a entrevista com o economista Pablo Spyer: