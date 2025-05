Investidor é detido em Nova York acusado de sequestrar e torturar italiano por três semanas para roubar criptomoedas

Vítima, um jovem de 28 anos, foi mantida em um apartamento de alto padrão, onde sofreu agressões físicas e ameaças constantes

Um investidor de criptomoedas, identificado como John Woeltz, de 37 anos, foi detido em Nova York sob a acusação de sequestrar e torturar um homem por um período de três semanas, com o objetivo de roubar bitcoins. A vítima, um jovem de 28 anos, foi mantida em um apartamento de alto padrão, onde sofreu agressões físicas e ameaças constantes. As autoridades informaram que Woeltz enfrenta várias acusações, incluindo sequestro, agressão, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo. Ele permanece sob custódia, sem possibilidade de fiança, enquanto aguarda o andamento do processo judicial. A vítima, que havia chegado a Nova York vinda da Itália no início de maio, conseguiu escapar do cativeiro e buscar ajuda. O sequestro teve início no dia 6 de maio, quando o homem foi abordado e levado à força para o local onde foi mantido em condições desumanas. As investigações continuam, e a polícia está analisando os detalhes do caso para entender melhor as circunstâncias que levaram a esse crime violento. A situação levanta preocupações sobre a segurança de investidores de criptomoedas, que podem se tornar alvos de ações criminosas devido ao valor de seus ativos.

Publicado por Sarah Paula

