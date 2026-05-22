Trump elogia Tulsi Gabbard após renúncia: ‘Fez um trabalho incrível’
Chefe da Inteligência Nacional dos EUA anunciou nesta sexta-feira (22) que irá deixar o cargo para cuidar do marido, que luta contra um câncer
Chefe da Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard
O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou nesta sexta-feira (22) o “trabalho incrível” da Diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, que renunciou ao cargo para ficar com o marido, que está lutando contra um câncer.
“Infelizmente, depois de fazer um trabalho realmente excelente, Tulsi Gabbard deixará o governo em 30 de junho”, escreveu o presidente americano nas redes sociais.
“Tulsi fez um trabalho incrível e sentiremos sua falta”, acrescentou, especificando que ela será substituída por seu vice, Aaron Lukas, que foi nomeado Diretor de Inteligência Nacional interino.
*Matéria em atualização
