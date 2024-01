IPCA-15 foi publicado antes do horário previsto; IBGE apura vazamento

Por volta das 8 horas, o órgão já havia divulgado em seu site que a variação mensal do índice para o mês de janeiro tinha o valor de 0,31%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta sexta-feira, 26, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) antes das 9 horas, horário previsto para a divulgação do indicador, no sistema Sidra. Por volta das 8 horas, o órgão já havia divulgado em seu site que a variação mensal do índice para o mês de janeiro tinha o valor de 0,31%. A informação vazada circulou entre grupos de economistas e o IBGE informou, por meio de nota, que vai apurar o episódio. “O IBGE divulgou às 08:00 de hoje os resultados da pesquisa IPCA-15, quando a mesma deveria ter ocorrido às 09:00. O IBGE relata que, diante de um problema técnico computacional de horários em seus equipamentos servidores, este processo, que é automático, acabou sendo adiantado em uma hora. (…) A área técnica do IBGE responsável está verificando o ocorrido para as devidas providências”, disse. O Sidra é a sigla para Sistema IBGE de Recuperação Automática, onde os dados de pesquisas realizadas pelo IBGE podem ser acessados em quadros, gráficos e cartogramas.

Como o site da Jovem Pan mostrou, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,31% em janeiro. A desaceleração foi 0,09 ponto percentual na comparação com a taxa de dezembro (0,40%). Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 4,47%, abaixo dos 4,72% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, o IPCA-15 foi de 0,55%. Os preços do grupo Alimentação e Bebidas aumentaram 1,53% em janeiro, após alta de 0,54% em dezembro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,32 ponto porcentual para o índice.