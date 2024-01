Mega-sena acumula em R$ 65 milhões; confira os números sorteados

Das apostas realizadas, 70 acertaram cinco dezenas, e cada uma irá receber R$: 49.683,45; próximo sorteio é no sábado, 27

Marcelo Camargo/Agência Brasil Próximo sorteio será realizado no sábado, 27



Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 2.680 da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 65 milhões para o próximo sorteio, marcado para sábado, 27. Os números sorteados na quinta-feira, 25, foram: 03 – 11 – 42 – 45 – 46 – 57. Cerca de 4.756 apostas acertaram 4 números e vão levar: R$ 1.044,64. Os sorteios para o próximo concurso podem ser realizadas até 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam transmissão ao vivo pelas redes da instituição. Para participar, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Os bolões da Mega-Sena têm um preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível formar um bolão com no mínimo duas e no máximo cem cotas.