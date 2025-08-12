IPCA de julho sobe 0,26%, ante alta de 0,24% em junho, afirma IBGE

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,26%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,23%

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou julho com alta de 0,26%, ante uma elevação de 0,24% em junho, informou na manhã desta terça-feira (12), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos, com teto de 0,39% e mediana de 0,35%. A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,26%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,23%, de acordo com o IBGE. O resultado também abaixo do piso das projeções dos analistas, com teto de 5,36% e mediana de 5,33%.

Já o índice de difusão do IPCA, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 54% em junho para 50% em julho. A difusão de itens alimentícios saiu de 46% em junho para 50% em julho, enquanto a difusão de itens não alimentícios sai de 60% em junho para 49% em julho.

Grupo Transportes avança 0,35% em julho ante alta de 0,27% em junho no IPCA

Os preços de Transportes subiram 0,35% em julho, após alta de 0,27% em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição positiva de 0,07 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,26% no mês. Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,64% em julho, após recuo de 0,42% no mês anterior. A gasolina caiu 0,51%, após ter registrado queda de 0,34% em junho, enquanto o etanol recuou 1,68% nesta leitura, após queda de 0,61% na última.

Grupo Alimentação e Bebidas cai 0,27% em julho ante recuo de 0,18% em junho no IPCA

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas caíram 0,27% em julho, após queda de 0,18% em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição negativa de 0,06 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,26% no mês. Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,69% em julho, após ter recuado 0,43% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,87%, ante alta de 0,46% em junho.

