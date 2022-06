IPCA: Inflação de maio desacelera para 0,47%; acumulado em 12 meses registra alta de 11,73%

Índice soma nove meses operando acima dos dois dígitos; grupo do vestuário foi o que registrou maior alta ao longo do mês

Itaci Batista/Estadão Conteúdo Avanço de dois pontos percentuais em preços monitorados puxou revisão de alta da inflação em 2021



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,47% em maio, mostrando uma desaceleração em relação ao mês de abril, quando registrou alta de 1,06%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 9. Essa foi a menor variação mensal da inflação desde abril de 2021, quando ficou em 0,31%. Com o resultado de maio, o IPCA nos últimos 12 meses acumula alta de 11,73%, índice menor do que os 12,13% registrados nos meses anteriores. Mesmo diante da desaceleração, a inflação anual está há 9 meses rodando acima dos dois dígitos. Em 2022,os preços ao consumidor registraram uma alta de 4,78%. A maior variação veio do grupo Vestuário, que registrou alta de 2,11%. O grupo de Habitação apresentou queda de 1,7%, sendo o único que não registrou alta.