Em busca de apoio de prefeitos, Bolsonaro viaja ao Sul do Brasil nesta terça

Candidato à reeleição foi a Ceilândia nesta segunda-feira, 10, e também recebeu os prefeitos de Manaus e Sorocaba no Palácio do Alvorada

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro está em busca de apoio para conseguir a reeleição



O presidente e candidato à reeleição pelo PL Jair Bolsonaro cumpre agenda na região Sul do país neta terça-feira, 11. Pela manhã, Bolsonaro se reunirá com prefeitos, lideranças políticas e empresários em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Durante a tarde, Bolsonaro seguirá para Pelotas, onde tem encontro com outras lideranças. Na segunda-feira, 10, o presidente cumpriu agenda de campanha em Ceilândia, no Distrito Federal, onde gravou peças de campanha sobre ações sociais de governo, como o Auxílio Brasil. Bolsonaro disse que as famílias entendem os reflexos da pandemia na economia, mas que algumas mantêm a posição de acreditar que, se Lula (PT) for eleito, haverá picanha com cerveja todo fim de semana, proposta que ele classificou como mentirosa. Bolsonaro também recebeu o apoio do prefeitos de Manaus (AM), David Almeida (Avante), e de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicano). “Os prefeitos, quando vêm aqui, sempre dão o testemunho de como foi o tratamento dado pelo governo federal ao seu município, no tocante a obras, recursos, auxílios”, disse Bolsonaro.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina