José Mauro Coelho toma posse como presidente da Petrobras e defende manutenção da política de preços

Modelo já foi criticado por Bolsonaro; novo comandante também cita ‘responsabilidade social’ da estatal e sinaliza investimentos em projetos ambientais e de direitos humanos

Jefferson Rudy/Agência Senado José Mauro Ferreira Coelho é o novo presidente da Petrobras



José Mauro Ferreira Coelho tomou posse como presidente da Petrobras em cerimônia nesta quinta-feira, 14, após aprovação do conselho de administração da estatal. O engenheiro iniciou o discurso agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro (PL) pela indicação para ocupar o cargo, e ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, por ter sugerido seu nome ao chefe do Executivo. “Trabalharei com toda dedicação e afinco para bem cumprir essa importante missão”, declarou. Coelho elogiou a política de preços da Petrobras, já criticada por Bolsonaro. Ele destacou que os objetivos da empresa devem ser a eficiência, competitividade e o aumento da produção.

“A prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo, para a atração de investimentos, de novos agentes econômicos no setor, ampliação da infraestrutura no país e a garantia do abastecimento. Tal cenário leva ao aumento da concorrência com benefícios para o consumidor brasileiro”, disse. O novo presidente da Petrobras também sinalizou que deve investir em projetos ambientais e de direitos humanos. Ele reafirmou o compromisso de reduzir as emissões de poluentes e gases. “Não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade social. Investiremos em projetos socioambientais, programas relacionados aos direitos humanos, e solução de problemas ambientais e sociais”, defendeu.

Coelho ressaltou que a empresa tem o objetivo de assumir a quinta posição entre os países que mais produzem petróleo até 2030 e disse que a redução da dívida da empresa abre espaço para mais investimentos. “É importante lembrar que, em 2014, a dívida bruta da Petrobras era de cerca de 160 bilhões de dólares, uma das maiores do mundo corporativo. Hoje, com o novo modelo de gestão da empresa, essa dívida é inferior a 160 bilhões. A redução da dívida abre espaço para que façamos maiores investimentos”, celebrou. Por fim, Coelho afirmou que sua gestão deve priorizar o aperfeiçoamento da comunicação externa. “Buscaremos maior interação com a sociedade. Temos que entender a importância que a empresa tem para o brasileiro e, muitas vezes, não conseguimos ter uma comunicação que chegue de forma palatável ao povo brasileiro. Queremos maior interação com o Congresso, com o Executivo e com os poderes Executivos e Legislativos dos Estados. É uma Petrobras que trabalhará um pouco mais para fora também”, acrescentou.