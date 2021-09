Kraft Heinz anuncia a compra da catarinense Hemmer

Gigante do ramo alimentício não revelou valor do negócio; com base em Blumenau, marca brasileira de 106 anos é famosa pela fabricação de mostarda e ketchup

REUTERS/Mike Blake/ Conglomerado norte-americano é mundialmente famoso pela fabricação do ketchup



A Kraft Heinz anunciou nesta quinta-feira, 23, a compra da brasileira Hemmer, empresa de condimentos e mais conhecida pela sua mostarda e ketchup. O valor da aquisição não foi divulgado e o negócio ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Em nota, a gigante alimentícia afirmou que o movimento faz parte da expansão da sua plataforma de produtos International Taste Elevation e da ampliação da marca nos mercados emergentes. “Esta aquisição nos oferece uma oportunidade valiosa para acelerar nossa estratégia de crescimento internacional centrada em nosso portfólio de produtos de alta qualidade que realçam o sabor dos alimentos”, disse o presidente de setor internacional da companhia, Rafael Oliveira. “A Hemmer é uma empresa lendária no Brasil, com um significativo aumento nas vendas líquidas, e que trará um portfólio diversificado e delicioso de produtos para a Kraft Heinz.”

Com sede nos Estados Unidos, a Kraft Heinz é uma das líderes do mercado global de alimentos. O conglomerado foi fundado em 2015 pela Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, em parceria com a 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann — que em julho anunciou a saída do conselho do grupo de alimentação —, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira, Roberto Thompson e Alex Behring. A Hemmer é baseada em Blumenau, em Santa Catarina, e possui 106 anos de história. A companhia virou referência nacional na fabricação de mostardas, mas também possui em sua linha condimentos, azeite e bebidas.”A longevidade da empresa, inusitada no cenário brasileiro, e a solidez são consequência da qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores e do empenho e dedicação no trabalho”, informou a Kraft Heinz.