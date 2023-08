Legislação pouco conhecida permite que brasileiros recebam até R$ 10 mil por mês

Dentre as inúmeras leis que existem na Constituição, não seria exagero dizer que ela é uma das mais avançadas e úteis

Embora poucas pessoas saibam disso, há uma lei aprovada nos anos 70 que pode ajudar brasileiros a buscarem uma renda extra mensal de até R$ 10 mil graças aos detalhes de sua redação. Nela, há basicamente toda a regulamentação que permitiu que o mercado de capitais se desenvolvesse ao nível em que o conhecemos hoje. Ações, títulos de dívida, empréstimos, derivativos… Independentemente de qual seja o investimento, pode ter certeza que há pelo menos um parágrafo nessa legislação que o aborde.

Dentre as inúmeras leis que existem na Constituição, não seria exagero dizer que ela é uma das mais avançadas e úteis. Afinal, não é sempre que uma papelada velha pode colocar até sete salários mínimos na sua conta por mês sem que você tenha que trabalhar a mais por isso.

Até R$ 10 mil por mês sem complicação?

Muito provavelmente você ficou curioso para saber qual ponto em específico dessa lei pode garantir retornos tão altos, por isso, não vou enrolar: são os derivativos. Mais especificamente, as opções. Em resumo, elas garantem que você possa comprar um ativo no futuro por um preço pré-estabelecido mesmo que ele esteja valendo mais ou menos do que o combinado previamente. No caso de uma opção de compra (call), funcionaria assim: se as ações da Petrobras (PETR4) estivessem custando R$ 30 e alguém acreditasse que elas pudessem saltar para R$ 60 em seis meses, por exemplo, essa pessoa poderia adquirir uma opção que possibilitasse a compra por R$ 15.

Em um cenário em que o palpite estivesse certo e a opção tenha custado R$ 30, a pessoa sairia com um lucro de R$ 15. Isso em apenas um contrato. Geralmente, os investidores adquirem vários. E, graças a essa lei criada em 1976, há diversas garantias e mecanismos para garantir que o pagamento vai ser efetuado. Sem possibilidade de calote. “Tá, mas e como eu posso ter certeza absoluta que as ações vão subir?” Não pode. Porém, existem metodologias e táticas desenvolvidas ao longo de anos para ajudar a prever movimentações no preço de um ativo. Mais do que isso, existem profissionais especializados para te ensinar mais sobre opções e até mesmo te oferecer sugestões enviadas diretamente em seu celular para que você possa buscar lucros nesse mercado.

Veja como buscar retornos de até R$ 10 mil por mês com opções

Em breve, a maior casa de análise independente do Brasil — a Empiricus Research — vai abrir inscrições para um projeto voltado a quem deseja receber lucros de até R$ 10 mil por mês com opções. A iniciativa vai ser liderada pelo analista Ruy Hungria, profissional formado pela Universidade de São Paulo (USP) e um dos maiores nomes do país quando se trata de derivativos. Em outros momentos, quem seguiu as recomendações de seu time obteve:

R$ 9.173,00 em 6 dias

R$ 55 mil em duas semanas

R$ 7.521 em menos de 24 horas

Embora ganhos passados não sejam garantia de retornos futuros, não dá para ignorar o potencial desses ativos.

