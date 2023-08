Lei de 1997 aprovada por FHC pode ser usada para buscar ganhos de R$ 500 mil em 18 meses; entenda

Regra sobre imóveis voltou a ficar em evidência depois que empresário revelou como ganhar até R$ 500 mil; entenda

Valter Campanato/Agência Brasil Fernando Henrique Cardoso assinou a lei Lei 9.514 em seu segundo mandato como presidente da República



A maioria dos brasileiros não sabe, mas existe uma lei de 1997 que pode ser usada hoje em dia por pessoas comuns para embolsar um bom dinheiro. Mais especificamente, cerca de R$ 500 mil em 18 meses. E a melhor parte é que se trata de um dinheiro que pode cair na sua conta de forma totalmente passiva. Ou seja, você não vai precisar trabalhar todos os meses.

Com essa oportunidade e aproveitando as benesses dessa lei, você pode embolsar esse dinheiro dentro de relativamente pouco tempo. E tudo isso:

Começando do zero;

Sem precisar estudar;

Sem ensino superior;

Trabalhando apenas algumas horas por semana.

Sei que pode parecer bom demais para ser verdade. Por isso, vou esclarecer tudo para você em algumas linhas.

Já aconteceu com diversas pessoas: veja exemplos de quem ganhou dinheiro com essa lei

A primeira coisa que você precisa entender é que já existem brasileiros ganhando dinheiro com esse conhecimento neste exato momento, enquanto você lê este texto. São pessoas normais, como eu e você, que utilizam essa lei para multiplicar exponencialmente seus patrimônios.

QUERO SABER COMO DÁ PARA GANHAR DINHEIRO COM ESSA LEI

O Wagner, por exemplo, já chegou a um patrimônio avaliado em R$ 200 mil. Outro exemplo é o Verus, que atingiu uma quantia superior a R$ 500 mil em pouco mais de 18 meses na área. Agora pode ser a sua vez.

Quem descobriu e está revelando essa técnica é um especialista chamado Lerry Granville. Ele identificou que existe um desequilíbrio entre dois setores da economia, que qualquer pessoa pode ajudar a preencher — e ganhar dinheiro com isso.

Entenda de forma simples como funciona a estratégia

Todos os dias, dezenas de imóveis ficam disponíveis no mercado através do sistema de leilões. Umas das hipóteses para isso acontecer é o fato do proprietário não conseguir arcar com as despesas do financiamento. O leilão, nesse caso, é feito para recuperar o valor perdido o mais rápido possível — e é aí que surgem excelentes descontos. Não é difícil ver casas, apartamentos e terrenos excelentes, em perfeito estado, irem a leilão com 50% de desconto — em casos extremos, até 80%.

Esses leilões, embora sejam de imóveis em locais específicos, muitas vezes são realizados de forma totalmente online. Ou seja, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, pode participar. Granville, inclusive, já ensinou suas técnicas de arrematação, até mesmo para investidores que moram fora do país. E essas pessoas conseguiram ganhar dinheiro mesmo sem sequer visitar o imóvel. Por mais que seja um processo simples, alguns empecilhos podem aparecer durante o caminho, o que costuma assustar algumas pessoas. Por exemplo, o que fazer quando o imóvel está ocupado? E mais importante ainda: por mais que os imóveis tenham descontos agressivos, como arrematar sem ter o dinheiro suficiente?

Entenda como usar estratégia mesmo sem ter muito dinheiro

Bem, para a primeira questão, Granville tem uma solução simples — que ele chama de “estratégia dos 100 reais”. Com essa estratégia, muitos de seus alunos conseguiram lucros formidáveis mesmo com imóveis ocupados. Veja só um exemplo:

Esse é o caso de um aluno que vendeu seus serviços de arrematação e conseguiu ganhar R$ 50 mil pelo serviço prestado. Como você pode ver, o imóvel estava ocupado — e isso não foi um problema. Essa também é uma forma de lucrar com leilões sem ter qualquer dinheiro disponível. O aluno tinha os conhecimentos e o domínio das técnicas, e fez negócio com um investidor interessado que tinha o dinheiro.

QUERO APRENDER A LUCRAR COM IMÓVEIS DE LEILÃO

E tudo isso é regulamentado pela Lei 9.514, assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1997.

Comece do zero fazendo curso gratuito de qualificação

Para garantir que o máximo de pessoas terá acesso a essa oportunidade, Granville, além de assinar um termo de compromisso em cartório, também vai disponibilizar aulas gratuitas de qualificação para os interessados. Você pode estar se perguntando agora: “Tudo isso é interessante, mas eu não tenho a menor ideia de como funciona”. Isso é uma dificuldade comum, mas felizmente Granville está lançando uma série de aulas que podem te ajudar.

O empresário desenvolveu um minicurso de qualificação profissional gratuito. O objetivo é fornecer conhecimentos básicos gratuitamente para quem deseja ingressar nessa nova atividade e buscar os R$ 500 mil em cerca de 18 meses. Ao se inscrever no minicurso, você aprenderá tudo que precisa saber sobre esse novo universo e terá a chance de ganhar dinheiro 100% online — mesmo sem nunca ter estudado finanças antes. Se você está interessado em se inscrever no minicurso gratuito, basta clicar no abaixo e começar a aprender. Um montante de R$ 500 mil pode estar te esperando do outro lado.

QUERO BUSCAR R$ 500 MIL EM 18 MESES COM LEILÕES