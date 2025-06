Líder do PL critica governo Lula por troca do IOF: ‘Mais do mesmo, economia vai de mal a pior’

Sóstenes Cavalcante afirma que atual gestão federal ‘improvisa na economia’ e promete entrar com Projeto de Decreto Legislativo se o Palácio do Planalto enviar uma medida provisória

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, disse que quem deve ocupar a Fazenda é um economista



O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), criticou duramente a decisão do governo federal de substituir o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) por outras formas de arrecadação. Para ele, a medida representa “mais do mesmo” em um cenário econômico que classifica como “improvisado” e sem sinais de responsabilidade fiscal. “Ao trocar o IOF por outros impostos, o governo fez mais do mesmo. É um governo que improvisa na economia”, afirmou Cavalcante. Segundo o parlamentar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “não tem condições nenhuma de resolver os problemas econômicos do Brasil”.

A crítica também se estendeu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para o líder do PL, falta ao governo federal compromisso com o “básico” da gestão fiscal: o controle de gastos. “Nós precisamos de um economista para fazer o dever de casa, o básico, que é conter gastos. Isto o governo até agora não demonstra disposição de fazer, e a economia vai de mal a pior.”

Cavalcante alertou ainda para os efeitos colaterais da troca tributária, destacando que setores estratégicos como o agronegócio e a habitação podem ser altamente comprometidos. Ambos são considerados, segundo ele, motores de geração de emprego e renda no Brasil. “Trocar esses impostos só vai comprometer o agronegócio e a habitação, que são grandes geradores de emprego e renda. Nós não vamos entrar nesta canoa furada do governo Lula. Somos contrários ao aumento de impostos.”

Caso a proposta avance por meio de medida provisória (MP), o líder do PL afirmou que o partido deve reagir prontamente com um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para tentar barrar a mudança. “Se vier através de MP, nós entraremos imediatamente com o PDL para sustar, porque não é assim que vamos resolver o problema da economia do Brasil. Só vamos resolver com controle de gastos. É isso que o governo precisa fazer — e não quer.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A substituição do IOF é uma das propostas do governo federal para manter o equilíbrio fiscal em meio aos desafios econômicos de 2025. A equipe econômica ainda não detalhou quais tributos devem ocupar o lugar do imposto atual, mas a proposta já encontra forte resistência entre parlamentares da oposição.