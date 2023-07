Lira prevê mudanças na Reforma Tributária no Senado e ‘caminho longo’ até aprovação

Primeiro turno da votação da matéria deve começar às 18h desta quinta-feira, tendo pelo menos sete horas de discussão

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse não ter dúvidas de que, caso aprovada na Câmara dos Deputados, o Senado deverá modificar a proposta de Reforma Tributária. Lira já anunciou que o primeiro turno da votação deve começar a partir das 18h desta quinta-feira, 6, tendo pelo menos sete horas de discussão. Após a aprovação, o texto irá para uma segunda votação na Câmara antes de ser encaminhado para análise dos senadores. Caso ocorram modificações, a matéria retorna para a Câmara, para novos debates e votação. “O caminho dessa PEC será longo. Ela deve retornar à Câmara até que a gente construa um texto comum”, destacou Lira.

Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara estima que o dia será “de muitas negociações”, com foco na contrapartida do ICMS para os municípios e questões relacionadas ao setor de serviços, que indicaram aumento de impostos na casa dos 170% em diversos segmentos, o que impactaria o bolso do consumidor. “Não é uma tarefa fácil, mas esperamos que a discussão seja técnica e não politizada”, afirmou, destacando que não há interesse de “voltar atrás da matéria”.